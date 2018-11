Olympiasiegerin van Almsick zeichnet Schwimmer aus

Heddesheim/Rhein-Neckar.Die mehrfache Olympia-Medaillengewinnerin Franziska van Almsick (Bild) macht sich dafür stark, dass Kinder schwimmen lernen. Im Hallenbad der Gemeinde Heddesheim gab die 40-Jährige gestern den Startschuss für die Arbeit der nach ihr benannten Stiftung und verteilte Urkunden an die Zweitklässler, die an dem Projekt teilgenommen haben. Bereits seit zehn Jahren engagiert sich die Sportlerin in dem damals von ihr gegründeten Verein Schwimmkids, der jetzt in der neuen Organisationsform und unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Rhein Neckar Nord weiterarbeitet. hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018