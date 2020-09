Mannheim.„Mannheims Ort für Architektur“, MOFA, so heißt der Verein, den Architektinnen und Architekten aus der Quadratestadt gegründet haben. Ziel ist, Interessierten – auch Laien – Qualitäten beim Bauen zu vermitteln. Unter dem Credo „Architektur für alle“ will sich MOFA für eine kommunikative Baukultur in der Stadt einsetzen. Geplant sind Vorträge, Ausstellungen und Filmvorführungen an wechselnden Orten. Künftig hofft der Verein auf einen zentralen Ort in der Stadt mit Schaufensterwirkung. Bei einer Veranstaltung Ende September in der Mannheimer Multihalle wollen die MOFA-Vorsitzenden, Cansu Aslan und Dennis Ewert, für weitere Mitglieder werben. aph

