Die Zwingenberger Bergkirche, das Wahrzeichen der Stadt. Die GUD fordert für die Kernstadt einen Ortsbeirat. © df

Zwingenberg.Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) fordert einen Ortsbeirat für Zwingenberg. Dieses Gremium kommunaler Selbstverwaltung soll es nicht nur im einzigen Stadtteil Rodau, sondern künftig auch in der Kernstadt geben. An diesem Donnerstag wird die Stadtverordnetenversammlung über einen entsprechenden GUD-Antrag beraten.

Weil die Kommune aller Voraussicht nach in den nächsten zehn Jahren am Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren in Städten und Gemeinden in Hessen“ teilnehmen wird, will die GUD mit ihrer Ortsbeirats-Initiative für die Kernstadt „die Mitwirkungsmöglichkeit von interessierten Bürgern deutlich verstärken und verstetigen“. Die Landesregierung hat am 18. Mai beschlossen, dass die nächsten Kommunalwahlen in Hessen am 14. März 2021 stattfinden werden. mik

