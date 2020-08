Outlet-Center wachsen weiter

Mannheim.Während die Innenstädte leiden, haben sich die Outlet-Center schon wieder erholt. Die meisten unter ihnen, so Joachim Will vom Wiesbadener Forschungsinstitut Ecostra, haben ihre Vergleichswerte des Vorjahresmonats an Frequenz und Umsatz wieder erreicht.

Auch vor der Krise ging es bergauf: Das Outlet-Center Wertheim Village verzeichnet jährlich über 2,8 Millionen Kunden. Das Unternehmen spricht von einer sehr zufriedenstellenden geschäftlichen Entwicklung. Das Outlet-Center im französische Roppenheim steigerte seinen Umsatz und seine Besucherzahlen 2019 um acht Prozent.

Der Erfolg des Geschäftsmodells beruhe nicht allein auf dem Sortiment und den reduzierten Preisen, sagte Will. Die Outlet-Center gelten in erster Linie als Ausflugsziele.

Den Markt für große Outlets sehen Experten als bisher noch nicht gesättigt an. In den nächsten Jahren könnte die Zahl von aktuell 16 auf insgesamt bis zu 30 Zentren steigen. Für die Innenstädte bedeutet das eine potenzielle Konkurrenz ihrer Modegeschäfte. Bisher, so Will, gebe es noch keinen Nachweis, dass Innenstädte dadurch erkennbare Einbußen verzeichnen würden. apt

