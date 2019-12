Paisley im Schlossgarten

Schwetzingen.Ein neuer Act im Open-Air-Reigen Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen ist bekannt. Veranstalter Provinztour verkündet mit dieser Zeitung als Medienpartner exklusiv, dass Country-Sänger Brad Paisley am Freitag, 31. Juli, um 19.30 Uhr auftreten wird. Karten gibt es ab Dienstag, 10. Dezember, im Kundenforum unserer Zeitung.

Der US-Superstar und dreifache Grammy-Gewinner Paisley begann seine Karriere 1999 und hatte im gleichen Jahr seinen ersten Nummer-eins-Hit mit „He didn’t have to be“. Für den Disney/Pixar Animationsfilm „Cars“ (2006) schrieb und sang er den Soundtracksong „Behind the Clouds“. Für den zweiten Film steuerte der US-Country-Star sogar zwei Lieder bei. vas/kaba/zg

