Paketdienste stören Stadt-Verkehr

Rhein-Neckar.Mannheim und Heidelberg wollen mit Pollern gegen Paketzusteller in den Fußgängerzonen vorgehen. In der Altstadt von Heidelberg seien wild parkende Lieferwagen ein Ärgernis, so ein städtischer Verkehrsplaner. Auch in Mannheim werde nach Wegen gesucht, die Anlieferung mit Autos deutlich zu reduzieren. Unser Bild zeigt einen halb auf dem Gehweg parkenden Zusteller zwischen den Quadraten G 7 und H 7. Verkehrsberater Klaus Esser empfiehlt spezielle Lager in Innenstädten, von denen die Pakete „zu Fuß, per Lastenrad oder Sackkare verteilt“ werden. So etwas ist für das Mannheimer Zentrum ab 2020 geplant. mpt (Bild: Keiper)

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018