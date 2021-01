Pandemie lastet auf der Seele

Berlin/Mannheim/Ludwigshafen.Vor den Beratungen von Bund und Ländern am Dienstag zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise zeichnen sich längere Beschränkungen bis in den Februar hinein ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte in Berlin: „Es ist besser, wenn wir jetzt zusammen noch die nächsten zwei, drei, vielleicht vier Wochen die Zahlen deutlich runterbringen, Kontakte reduzieren.“

Bei den Infektionszahlen und der Auslastung der Intensivstationen scheine es in den vergangenen Tagen zwar Rückgänge zu geben. Man müsse aber vorsichtig sein. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte der „Bild“: „Ich gehe davon aus, dass das schon 14 Tage sein können, die noch einmal dazu kommen.“

Unterdessen setzt die Pandemie den Menschen zunehmend zu. Das Ludwigshafener Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) hat in einer Studie herausgefunden, dass ein Großteil der Beschäftigten, die sich im Homeoffice befinden, an „Zoom-Fatigue“ leiden. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, dass sie durch die Vielzahl an virtuellen Konferenzen Müdigkeit oder Erschöpfung spüren.

Sechs Online-Meetings am Tag

„Waren vor Corona vier Besprechungen am Tag möglich, sind es jetzt sechs Online-Meetings“, so Studienleiterin Jutta Rump. Laut der Professorin für Allgemeine Wirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen wirke sich die Erschöpfung konkret auf die Gesundheit der Betroffenen aus. Neben Kopfschmerzen und Unkonzentriertheit könne die Zoom-Fatigue im schlimmsten Fall zu Schlafstörungen und Magenproblemen führen.

Jutta Mata, Gesundheitspsychologin an der Universität Mannheim, sieht eine Verlängerung der Kita- und Schulschließungen kritisch. „Mal abgesehen von der massiven Belastung für berufstätige Eltern sind die Folgen für die Kinder dramatisch. Daher würde ich bei einer andauernden Schließung gern wissen, wie man das kompensieren will“, sagte Mata dieser Redaktion. Sie warb etwa für verstärkten Förderunterricht und Sommer-Camps.

Vor dem Bund-Länder-Treffen wurden auch verschiedene weitergehende Maßnahmen diskutiert, etwa Vorgaben zu besser schützenden Masken in Bussen, Bahnen und Geschäften. Zusehends in den Blick rückt auch, das Arbeiten von zu Hause breiter durchzusetzen.

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) sagte in der ARD: „Wir sollten eine Regelung bekommen, dass überall da, wo es möglich ist, Homeoffice angeboten werden muss.“ Auch der Idee, FFP2-Masken im öffentlichen Raum stärker einzusetzen, könne er viel abgewinnen. Spahn sagte, auch OP-Masken, die Centbeträge kosten, schützten schon mehr als Alltagsmasken aus Stoff. Bei den vom Bund finanzierten FFP2-Masken habe sich die höhere Zahl von 34,1 Millionen Berechtigten aus einem Abgleich mit Daten der Krankenkassen ergeben. Sie sollen jetzt Gutscheine für zwölf FFP2-Masken bekommen. (mit dpa)

