Papier statt Plastik für Hundekotbeutel

Bensheim.Was in die Tüte kommt, ist unstrittig. Aus welchem Material der Beutel für Hundekot allerdings bestehen soll, darüber gab es in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung eine lebhafte Debatte.

In den städtischen Spendern können sich Hundehalter mit den bekannten Plastiktüten eindecken. Damit soll aber zeitnah Schluss sein, wenn es nach dem Willen der FDP (und einer Mehrheit der Stadtverordneten) geht. Sie forderten in der Sitzung, künftig feuchtigkeitsabweisende Varianten aus Papier anzubieten. Ob es soweit kommt, wird nun in einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses geklärt werden müssen. Dorthin wurde der Antrag verwiesen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020