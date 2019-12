Papst Franziskus rügt reiche Länder

Rom.Papst Franziskus (Bild) hat zu Weihnachten die Abschottungspolitik der reichen Länder gegenüber Flüchtlingen angeprangert. In seiner Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz in Rom erinnerte er am ersten Feiertag am Mittwoch an das Leid derer, die aus Not ihre Heimatländer verließen. Am Ende spendete der Papst den traditionellen Segen „Urbi et Orbi“. Beim Angelusgebet am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Petersplatz erinnerte Papst Franziskus an die Märtyrer, die für den christlichen Glauben gestorben sind. Die katholische Kirche begeht am 26. Dezember das Hochfest des Heiligen Stephanus. Der Diakon der Jerusalemer Urgemeinde wurde laut biblischer Apostelgeschichte wenige Jahre nach Jesu Tod gesteinigt. Er gilt daher als erster christlicher Märtyrer. Im Anschluss an das Angelusgebet erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche an die Opfer des Taifuns Phanfone auf den Philippinen. dpa

