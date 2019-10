Lorsch.In ein Paradies für Nostalgiker verwandelte sich am Sonntag die Nibelungenhalle in Lorsch: Zum zweiten Mal wurde dort ein Shabby-Markt veranstaltet. Insgesamt 24 Aussteller präsentierten an großzügig bestückten Ständen Einzelteile aus Omas Klamottenkiste, geretteten Trödel aus Haushaltsauflösungen und Ausrangiertes, das – liebevoll umfunktioniert – in ganz neuem Glanz strahlte.

Das Interesse an Originalen aus der Vergangenheit war groß, kaum ein Besucher des Marktes ging ohne ein neu erworbenes Schmuckstück nach Hause. Im April nächsten Jahres soll es einen dritten Shabby-Markt in Lorsch geben. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.10.2019