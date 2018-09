„Paradies wäre ein Wort“

Im Sommer, als es sehr heiß war, da ging Dietmar Brixy immer wieder in die Pumpenhalle seines Gebäudes in Mannheim-Neckarau. Dort, sagt er, in der Kälte, habe er einen kühlen Kopf behalten. 23 Grad Celsius. Noch weiter unten, im Präsentationsraum, wo alles voller Kunst hängt, sinkt die Temperatur sogar auf 18 Grad. Paradiesische Verhältnisse für einen Künstler. Sie zeigen, wie weit Brixy

...