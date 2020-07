Parkbesuch ohne Daten

Schwetzingen.Keine Zettelwirtschaft mehr beim Schlossgartenaufenthalt in Schwetzingen: Die mit 1. Juli in Kraft getretene neue Corona-Verordnung sieht vor, dass Kultureinrichtungen Daten erfassen müssen, wie man es schon von Restaurantbesuchen kennt (wir berichteten). Doch bereits am Freitagmorgen bejubelten erste Parkgäste in den sozialen Medien, dass durch den Schwetzinger Schlossgarten wieder ohne eine Erhebung von Daten spaziert werden kann.

Auf Nachfrage dieser Zeitung bei Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs, bestätigt dieser: „Wir haben all unseren juristischen Sachverstand zusammengetragen und sind sicher, mit der Abschaffung der Datenerfassung für den reinen Schlossgartenbesuch nicht gegen die Verordnung zu verstoßen.“ Dabei schwingt durchaus Erleichterung in seiner Stimme mit. Kein Wunder: Die Masse an Zetteln, die die Verwaltung vier Wochen aufheben und dann vernichten muss, ist enorm, zumal Mehrfachbesucher auch immer wieder ein neues Datenblatt ausfüllen mussten.

Wer also nun nur durch den Park bummeln möchte, braucht seinen Namen, die Adresse und Telefonnummer nicht mehr zu notieren und beim Verlassen des Schlossgartens abzugeben. Wer jedoch in geöffnete Gebäude des Schlossareals wie Badhaus, Moschee und Orangerie mit der laufenden Ausstellung „Monks and Men“ geht, muss Papiere ausfüllen – schlimmstenfalls eben mehrere, wenn er mehrere Gebäude besichtigt. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020