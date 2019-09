Parken als Streitpunkt

Bürstadt.Wird der Bubenlachring in Bürstadt künftig eine 30er-Zone oder ein verkehrsberuhigter Bereich mit fest eingezeichneten Parkplätzen? Dieser Punkt beschäftigte zum wiederholten Mal den Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Die Anwohner sind besorgt, dass nach der Sanierung der Straße, die bereits begonnen hat, Parkraum wegfällt.

Lars Wichmann vom Ingenieurbüro Schweiger + Scholz betonte, dass er auch bei einem verkehrsberuhigten Bereich nicht davon ausgeht, dass es weniger Parkplätze gibt als jetzt. Die endgültige Entscheidung soll erst nach Abschluss der Bauarbeiten – also nicht vor 2020 – fallen. Dann will die Stadt eine Begehung gemeinsam mit den Anwohnern machen.

Bereits jetzt prüft Versorger EWR, ob entgegen einer ersten Einschätzung vielleicht doch weitere Stromkabel in die Straße gelegt werden sollen. Denn die Politiker wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass dort in den kommenden Jahren Bebauungen in zweiter Reihe und damit auch ein erhöhter Strombedarf zu erwarten seien. Außerdem will EWR prüfen, ob es Datenkabel für schnelles Internet verlegen will. Bisher ist EWR auf diesem Markt in Bürstadt nicht vertreten. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019