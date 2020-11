Parteien ziehen eine erste Bilanz

Bensheim.Die CDU sieht Bürgermeister Rolf Richter in einer guten Ausgangslage für die Stichwahl. Die Grünen sind zufrieden, dass es für den Amtsinhaber nicht zum Durchmarsch gereicht hat – und die FDP ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis ihres Bewerbers Stefan Stehle.

Am Tag nach der Bürgermeisterwahl in Bensheim zogen Parteien und Wählergemeinschaften eine erste Bilanz und gaben eine Einschätzung zum Ergebnis ab. Am 15. November muss der Rathauschef (wie berichtet) gegen die unabhängige Kandidatin Christine Klein antreten, die am Sonntag die zweitmeisten Stimmen erhielt.

Zu denken gab den meisten allerdings die niedrige Wahlbeteiligung, die fast schon historisch schlecht bei knapp 47 Prozent lag. Ob bei der finalen Entscheidung am Volkstrauertag mehr Bürger abstimmen, muss abgewartet werden. dr

