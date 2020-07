Patienten im Krankenhaus dürfen wieder Besuch bekommen

Bergstraße/Wiesbaden.Wer im Krankenhaus liegt, darf seit gestern in Hessen wieder Besuch empfangen. Das Land hat die Bestimmungen gelockert, aber die Besuchsregelungen nicht komplett freigegeben. In den Kliniken (im Bild das Kreiskrankenhaus in Heppenheim) dürfen Patienten in den ersten sechs Tagen nach Angaben des Sozialministeriums insgesamt zwei Besuche empfangen. Pro Besuch dürfen maximal zwei Personen kommen. Ab dem siebten Tag dürfen Angehörige und Freunde täglich den Patienten besuchen. Allerdings maximal zwei Besucher am Tag. Besuche in Rehakliniken sind jetzt wieder uneingeschränkt möglich. Weiterhin gilt: Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. lhe/BILD: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.07.2020