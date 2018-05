PCE verlässt Zwingenberg

Anzeige

Zwingenberg/Heppenheim.Die Pharmacontrol Electronic GmbH verlagert ihren Unternehmenssitz von Zwingenberg nach Heppenheim. Seit 2013 unterhält die Tochter der Mettler-Toledo-Gruppe dort einen Produktionsstandort mit fast 30 Mitarbeitern. Jetzt kommen 80 Kollegen aus der Firmenzentrale hinzu. Der Umzug soll nicht mit dem Abbau von Arbeitsplätzen einhergehen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Lösungen für die Qualitätskontrolle in der Pharmaindustrie. Die Ursprünge von Pharmacontrol Electronic liegen in Bickenbach. PCE wurde 1989 von Dirk Dickfeld gegründet. Er siedelte 2005 nach Zwingenberg und verkaufte 2011 an Mettler-Toledo. red