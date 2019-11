Peking braucht die Gelbe Karte

Auf den ersten Blick ist es ein harmloses Bild. Bundeskanzlerin Angela Merkel sitzt neben dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in einem selbstfahrenden Auto, beide schauen interessiert auf die Steuerung. Das war im Juli 2018. China und Deutschland besiegelten damals eine Kooperation zum autonomen Fahren. Heute, nachdem die „China Cables“ neue Belege für die Unterdrückung von Uiguren in der Volksrepublik zutage gebracht haben, wirkt das Bild grotesk.

Neben erschütternden Erkenntnissen über Umerziehungslager und Zwangsarbeit zeigen die „China Cables“ vor allem: Die Strategie der Bundesregierung, die Menschenrechtslage in der Volksrepublik immer wieder zaghaft anzumahnen, China als Wirtschaftspartner aber nicht zu verprellen, hat komplett versagt. Peking nimmt schamlos alle Vorteile mit, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben. Die Besorgnis der Partner bezüglich der Menschenrechtslage lässt man eiskalt abprallen.

Das darf so nicht weitergehen. Die Bundesregierung und die Konzerne müssen Peking klar machen, dass es sich weitere Milliarden-Investitionen abschminken kann, wenn die Unterdrückung nicht aufhört. Noch ist China auf deutsche und europäische Partner angewiesen, man kann also Druck erzeugen.

Im Moment sieht es so aus, als würde die Chance verstreichen: So wird hierzulande noch ernsthaft diskutiert, ob sich der chinesische Huawei-Konzern am 5G-Netz beteiligen darf. Auch Konzerne reagieren teils mit beschämender Zurückhaltung auf die Enthüllungen. Nach dem Motto: Letztendlich wissen wir nichts Verlässliches über mögliche Zwangsarbeit bei Geschäftspartnern – und wollen es auch gar nicht. Wie soll es auch möglich sein, Standorte in der Region zu betreiben und Menschenrechtsverletzungen bis ins letzte Glied der Lieferkette auszuschließen? Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer es mit der Achtung von Menschenrechten ernst nimmt, muss China verlassen, solange sich die Lage nicht ändert.

