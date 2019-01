Pfälzer Winzer beginnen Eisweinlese

Neustadt.Der Aufwand und das Warten haben sich gelohnt: Winzer der Region haben in den vergangenen Nächten Eiswein gelesen. Bei minus 9,5 Grad schnitt etwa Winzermeisterin Rebecca Nett (Bild) aus Geinsheim Trauben der Sorte Goldener Muskateller ab. Um als Eiswein verkauft werden zu dürfen, müssen die Trauben mehrere Stunden bei mindestens minus sieben Grad im Weinberg gefroren sein. Sie werden sofort gekeltert, was einen süßen Most ergibt, der aber noch einen relativ hohen Säuregrad besitzt. Je kälter die Temperaturen, desto höher der Konzentrationseffekt: Die Hefe vergärt den Zucker meist nicht vollständig. miro

