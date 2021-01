Pfarrer Catta verlässt Bensheim

Bensheim.Die größte Bensheimer Pfarrgemeinde braucht einen neuen Pfarrer: Thomas Catta (Bild) kündigte am Sonntag im Gottesdienst in der Stadtkirche Sankt Georg an, dass er nach den Sommerferien eine neue Stelle in der Pfarrgruppe Oppenheim/Nierstein anehmen wird. Dort könne er sich auf seine priesterlichen Kernaufgaben konzentrieren. Catta wirkt seit September 2014 in Bensheim.

Für Sankt Georg soll nun ein Pfarradministrator gesucht werden, der die Gemeinde durch die herausfordernden nächsten Jahre navigieren soll. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.02.2021