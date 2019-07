Pflege wird ausgebaut

Mannheim.Die neue Pflegedirektorin am Mannheimer Universitätsklinikum, Yvonne Dintelmann, will 40 bis 60 neue Fachkräfte einstellen. Jede, bei der „Qualifikation und die Erfahrung stimmen“, werde genommen, sagte sie im Interview mit dieser Zeitung. Pflegekräfte werden bundesweit gesucht. Dintelmann hofft, mindestens die Hälfte der Gesuchten „im Laufe des nächsten Jahres, die anderen spätestens in zwei, drei Jahren“ einstellen zu können.

Im vergangenen Jahr hatten die damaligen Klinikum-Geschäftsführer die Stelle des Pflegedirektors abgeschafft und massive Proteste des Betriebsrats ausgelöst. Im Januar 2019 kündigten die neuen Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennes und Freddy Bergmann an, diese Entscheidung zu korrigieren. Dintelmann wechselte Mitte Juni von einem Wiesbadener Klinikverbund nach Mannheim. sma

