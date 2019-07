Pflegeeltern gesucht

Mannheim.Eltern zu finden, die ein Pflegekind aufnehmen, wird schwieriger. „Das ist eine zunehmende Herausforderung: In vielen Familien sind heute beide Elternteile berufstätig. Da ist schlicht keine Zeit, sich um ein Pflegekind zu kümmern“, sagt Sylvia Chebila, Sachgebietsleiterin beim Pflegekinderdienst Mannheim.

„Es gibt auf jeden Fall einen Mangel an Pflegeltern im Land, auch wenn er sich zahlenmäßig nicht beziffern lässt“, betont Ursel Wolfgramm, Vorsitzende des Wohlfahrtsverbands „Der Paritätische“ in Baden-Württemberg. Auch in Rheinland-Pfalz müssen Kinder nach Einschätzung des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung teilweise ins Heim, weil sich keine passende Pflegefamilie findet. In Hessen sieht Ines Kurek-Bender, Vorsitzende des Verbands der Pflege- und Adoptivfamilien, ebenfalls einen Mangel. „Die Anzahl der Heimkinder ist viel zu hoch“, sagt sie. tat

