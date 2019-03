Pflegeeltern müssen ins Gefängnis

Mannheim.Das Mannheimer Amtsgericht hat einen 44-jährigen Mann und seine gleichaltrige Ehefrau wegen Körperletzung und Misshandlung Schutzbefohlener zu drei Jahren sowie zu drei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt. Obwohl die Angeklagten bis zum Ende des Prozesses alle Vorwürfe vehement abgestritten hatten, sah es das Gericht als erwiesen an, dass sie für die schweren Verletzungen ihres damals dreijährigen Pflegekindes verantwortlich sind.

Mehrfach geschlagen

Der Junge war im September 2017 stark unterernährt, mit zahlreichen Knochenbrüchen, Hämatomen, Platzwunden und kahlen Stellen am Kopf ins Klinikum eingewiesen worden. Das Mannheimer Jugendamt hatte das Kind im Dezember 2016 an die Familie vermittelt. Bis Juli 2017, so schilderte es die Vorsitzende in der Urteilsbegründung, sei die Betreuung zunächst „ordnungsgemäß“ verlaufen. In den Monaten danach hätte das Paar damit begonnen, den Jungen „körperlich zu züchtigen“. Die Frau habe den Dreijährigen hungern lassen, ihn mehrfach fest geschlagen, zum Teil mit Gegenständen, und ihn zur Strafe eiskalt abgeduscht.

Entdeckt wurden die Verletzungen von der ehemaligen Pflegemutter des Jungen, die ihn bei dessen neuer Familie besuchte. Im Gerichtssaal hatte sie erklärt, von Anfang an Bedenken zu der Unterbringung bei diesem Ehepaar geäußert zu haben.

Auf Anfrage dieser Zeitung widerspricht die Stadt den Aussagen der ehemaligen Pflegemutter. In der sogenannten Anbahnungsphase, einer Art Probezeit zwischen den Pflegeeltern und dem Kind unter Einbindung vorheriger Erziehungsberechtigter, habe die Frau keine Zweifel geäußert, heißt es vom Fachbereich Bildung, Jugend, Gesundheit, dem das Jugendamt zugeordnet ist. Und: Offensichtliche Verletzungen seien bei dem Kind nicht ersichtlich gewesen. Wenn das Urteil der Stadt vorliege, werde man den Fall mit der „gebotenen Sorgfalt“ aufarbeiten. Die Pflegeeltern sind noch auf freiem Fuß, in Haft müssen sie erst, wenn das Urteil rechtskräftig ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019