Pflegekräfte als moderne Superhelden

Berlin/Mannheim.Zum internationalen Tag der Pflege an diesem Dienstag werden speziell Krankenschwestern für ihren Einsatz in der Corona-Krise überall gepriesen. Für den bekannten anonymen Streetart-Künstler Banksy hat Pflegepersonal sogar Superhelden wie Batman und Spiderman in den Schatten gestellt (unser Bild). Zugleich mehren sich die Appelle, Pflegekräfte zu stärken. Gefordert werden neben einer höheren Bezahlung auch vielfach bessere Arbeitsbedingungen. Nötig sei überdies, sie „auf Augenhöhe“ mit anderen medizinischen Berufsgruppen zu stellen, so auf Anfrage die Pflegedirektoren der beiden größten Mannheimer Krankenhäuser, Yvonne Dintelmann und Johannes Hofmann. Die Kliniken leiden seit Jahren unter einem eklatanten Mangel an Pflegefachkräften. sma (Bild: banksy / Instagram / PA Wire / dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020