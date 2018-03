Physiker gestorben

Anzeige

London.Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist tot. Der 76-Jährige starb gestern am frühen Morgen friedlich in seinem Haus in Cambridge, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Seine Kinder Lucy, Robert und Tim teilten mit, sie seien zutiefst traurig. „Wir werden ihn für immer vermissen.“ Hawking litt an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Bereits seit Jahrzehnten saß er im Rollstuhl. Schon seit Langem konnte er sich nur noch mühsam mit Hilfe eines Computers verständigen. Zuletzt nahmen seine Kräfte ab.

Er starb im gleichen Alter und am Jahrestag der Geburt von Physik-Genie Albert Einstein (14. März 1879). Sein Todestag fällt zudem auf den inoffiziellen Tag der Zahl Pi. In aller Welt rühmten Kollegen, Freunde und Weggefährten die Leistungen Hawkings.