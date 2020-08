Pille seltener verschrieben

Mannheim.Zum 60. Jahrestag ihrer Einführung als Verhütungsmittel in den USA zeichnet sich in Deutschland ein gemischtes Stimmungsbild gegenüber der Antibabypille ab. Sie wird seltener verschrieben. So verhüteten laut einer AOK-Studie 2019 nur noch 31 Prozent der jungen, gesetzlich versicherten Frauen mit der Pille. 2010 waren es noch 46 Prozent. Ein Grund für den rückläufigen Trend der Pillennutzung sei das gesteigerte Bewusstsein für ihre Nebenwirkungen, so Meijida El-Haji, Sexualpädagogin bei ProFamilia Mannheim. Dennoch ist die Pille weiterhin das am häufigsten genutzte Verhütungsmittel in Deutschland. „Die Nebenwirkungen sind meiner und der gängigen Meinung nach vertretbar“, sagt der Mannheimer Frauenarzt Trudpert Schöning. julb

