Plädoyer für Gleisbau

Mannheim.Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) appelliert an die Stadt Mannheim, ihre abwartende Haltung zum Ausbau der östlichen Riedbahn zwischen Hauptbahnhof und dem Stadtteil Käfertal zu überdenken. Sonst werde sich die Ausweitung des S-Bahn-Netzes dramatisch verzögern, schreibt der VCD-Regionalverband in einem offenen Brief an Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz.

Die Deutsche Bahn plant, auf der Riedbahn ein zweites Gleis zu verlegen. Auf der Strecke sollen künftig S-Bahnen fahren, aber auch deutlich mehr Güterzüge. Stadt und Gemeinderat hatten deshalb im Herbst von der Bahn verlangt, den Ausbau auf Eis zu legen – so lange, bis ein Konzept vorliegt, auf welchen Strecken der Bahnverkehr künftig durch Mannheim rollt und wie Bürger vor Lärm geschützt werden.