Plakat-Kampagne sorgt für Diskussionen

Mannheim.Mit Plakaten und Schlagworten wie „#kämpfen“ will die Bundeswehr deutschlandweit Nachwuchs rekrutieren. Sieben Jahre nach dem Ende der Wehrpflicht fehlt Personal.

„Hier wird reißerisch ein Abenteuer vorgegaukelt, ohne Hinweise auf Gefahr für Leib und Leben“, sagte Otto Reger, Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG-VK) in Mannheim, auf Anfrage dieser Zeitung. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin erklärte auf Anfrage, dass sich die Aktion an Berufsanfänger richte. Zwar habe es zu „#führen“ kritische Anfragen gegeben: „Es geht aber darum, dass junge Leute Führungsaufgaben übernehmen.“

