Plakette für Lorsch

Lorsch.Die Umgestaltung des Welterbegeländes Kloster Lorsch wurde vom Europäischen Gartennetzwerk 2016 mit einem ersten Preis belohnt. Im Rahmen eines Festaktes wurde gestern in Lorsch eine Plakette am Kurfürstlichen Haus angebracht, die an die herausragende Auszeichnung erinnert, die erst drei Anlagen in Deutschland zuteil wurde, und die Zugehörigkeit zu der internationalen Vereinigung dokumentiert, die insgesamt 160 öffentliche Anlagen umfasst.

In der Kategorie „Innovatives Konzept“ hatte die internationale Jury den Entwurf des Büros „Topotek 1“ um Lorenz Dexler gewürdigt. Die landschaftliche Gestaltung mit „foot prints“ ermögliche es, die Geschichte des Klosters trotz nicht erhaltener Gebäude zu veranschaulichen. Lorsch sei ein würdiger Sieger, wurde gestern bestätigt. Die Anlage präsentierte sich – im Gegensatz zu ausgetrockneten Flächen anderswo – dank guter Pflege und täglicher Bewässerung in sattem Grün. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018