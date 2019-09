Planer stellen Konzept vor

Bürstadt.Der Planungsentwurf für den Bürstädter Bildungs- und Sportcampus ist nach vier Jahren Vorbereitung fertig und wurde jetzt dem Bürstädter Stadtparlament vorgestellt. Dabei ging es neben dem neuen Bildungszentrum, das an der Stelle der abgerissenen VfR-Tribüne gebaut werden soll, auch um den Pflegeaufwand der Anlage, das Energiekonzept und die Beleuchtung. Die Gesamtkosten beziffern die Planer auf 17,6 Millionen Euro. Schon jetzt stehen Fördersummen in Höhe von 5,9 Millionen Euro fest. Mit weiteren Förderzusagen – beispielsweise aus dem Programm „Soziale Stadt“ – wird fest gerechnet. Die Stadtverordneten haben vier Wochen Zeit, um letzte Fragen abzuklären. Die Grundsatzentscheidung zum Campus soll in der nächsten Sitzung am 24. Oktober fallen. sbo

