Planken-Baustelle pünktlich beendet

Heute und morgen wird auf den Planken gefeiert. © dpa

Mannheim.Rechtzeitig zur großen Eröffnungsfeier heute und morgen sind die Mannheimer Planken fertiggestellt. Die bedeutendste Einkaufsstraße in der Metropolregion Rhein-Neckar ist in den vergangenen etwas mehr als zwei Jahren für rund 30 Millionen Euro komplett neu gestaltet worden. So wurden Leitungen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme neu verlegt, die Straßenbahn erhielt ein neues Gleisbett und barrierefreie Haltestellen. Außerdem wurde auf rund 26 000 Quadratmeter Fläche ein neues Pflaster verlegt.

Heute um 11.30 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Peter Kurz mit Vertretern der RNV, der MVV und des Einzelhandels die neuen Planken. Anschließend beginnt ein umfangreiches musikalisches und kulinarisches Programm. Morgen öffnen alle Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019