Planken eröffnen am 6. April

Mannheim.Nach rund zwei Jahren sind die Arbeiten an den Mannheimer Planken fast abgeschlossen. Die Fußgängerzone wird am Wochenende 6. und 7. April eröffnet. Zwar will sich die Stadt noch nicht zu einem genauen Termin äußern. Doch auf der Internetseite der städtischen Tochtergesellschaft Event und Promotion steht der Termin ebenso wie in einem Programmheft der Evangelischen Kirche in Mannheim. Dort ist

...