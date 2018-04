Anzeige

Mannheim.Trotz kleinerer Verzögerungen liegen die Arbeiten auf den Planken im Zeitplan. Das hat die Stadtverwaltung gestern mitgeteilt. Durch das Wetter im Februar gebe es derzeit einen Rückstand von vier Wochen, dennoch sollen alle Termine eingehalten werden, sagte Anja Ehrenpreis, die zuständige Baustellenmanagerin. In einem Jahr sollen die Planken fertig sein.

Die Stadt hatte nach massiven Beschwerden im vergangenen Jahr ihr Vorgehen geändert. So wurde jetzt an mehreren Stellen gearbeitet, um den Cafés zur warmen Jahreszeit Außengastronomie zu ermöglichen. Dieses Konzept habe sich bislang bewährt, so Ehrenpreis. Die nächste Zielmarke ist das Stadtfest Ende Mai. Bis dahin sollen mehrere Baufelder abgeschlossen sein, die anderen Arbeiten pausieren dann für einige Tage. bro