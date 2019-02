Platane und Linde gefällt

Bensheim.Abriss und Neubau des Hauses am Markt in Bensheim kündigen sich bereits in kleinen Schritten an. Am Montag mussten hinter dem Gebäude an der Ecke zur Kirche Sankt Georg und auf dem Marktplatz jeweils ein Baum gefällt werden.

Die Stadtverwaltung teilte auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass Ersatzpflanzungen vorgesehen sind. Vor dem 70er-Jahre-Bau musste eine Linde weichen, die in der künftigen Zufahrt für Lkw und Kran stand. Eine weitere Linde konnte erhalten werden. Im rückwärtigen Bereich erwischte es eine Platane. Sie konnte weder umgesetzt noch erhalten werden, so die Verwaltung. „Sie befindet sich im künftigen Baufeld“, lautete die Auskunft aus dem Rathaus. Nach Abschluss der Arbeiten voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2020 soll auf dem Glatzer Platz ein Großbaum gepflanzt werden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.02.2019