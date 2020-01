Platanen gefällt – Abriss rückt näher

Ludwigshafen.Der bevorstehende Abriss der Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird zunehmend sichtbarer: Bis Freitagabend sollen 14 Platanen entlang des Bauwerks in der Dammstraße gefällt sein. Mitarbeiter einer Fachfirma legen die Bäume, die erst rund 20 Jahre alt und gesund sind, im Auftrag der Stadt um (Bild). Die Fällung ist nach Angaben der Verwaltung notwendig, damit die Baustelle für den Abriss der Hochstraße Süd eingerichtet werden kann. Außerdem werde der Platz für eine Notzufahrt für Rettungskräfte benötigt. Die Stadt wollte die Bäume ursprünglich noch vor Weihnachten fällen, was ein – letztlich erfolgloser – Eilantrag der Stadtratsfraktion Grüne und Piraten beim Verwaltungsgericht in Neustadt jedoch verhinderte. Der Abriss der Hochstraße Süd soll Anfang Februar beginnen und bis zum Stadtfest Ende Juni abgeschlossen sein. Die Baustelle wird ab 27. Januar eingerichtet. cs

