Plötzliches Gedränge um den SPD-Vorsitz

Berlin.Zwei Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist nimmt das Rennen um den SPD-Vorsitz Fahrt auf. Finanzminister Olaf Scholz ist zu einer Bewerbung bereit, nachdem er bisher nicht an die Spitze seiner Partei gewählt werden wollte. Auf jeden Fall kandidieren wollen Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping.

Scholz bot bereits am Montag in einer Telefonschalte mit den vorübergehenden Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel seine Kandidatur an, wie es am Freitag in Parteikreisen hieß. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte zuerst darüber berichtet. „Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt“, sagte Scholz demnach.

Seitdem sondiert Scholz im Hintergrund das Feld, wie es hieß, und sucht eine Tandempartnerin, mit der er als Doppelspitze antreten kann. Seine Regierungsämter will Scholz trotz der möglichen Bewerbung um den SPD-Parteivorsitz demnach behalten. Bisher hatte Scholz erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen.

Sigmar Gabriel lobt Duo

Bereits gefunden haben sich Pistorius und Köpping. Der 59-Jährige bestätigte seine Kandidatur am Freitag. Er wolle sich aber erst am Sonntag mit Köpping zu der Doppelbewerbung äußern. Der ehemalige Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel begrüßte die Bewerbung des Duos. „Das ist die erste ernstzunehmende Kandidatur“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Unterdessen erklärten Gesine Schwan und Ralf Stegner ihre Bewerbung offiziell. Eine Kandidatur angekündigt haben die Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach und Nina Scheer sowie die Oberbürgermeister Flensburgs und Bautzens, Simone Lange und Alexander Ahrens. Auch Robert Maier, Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, und der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow wollen sich bewerben. dpa

Samstag, 17.08.2019