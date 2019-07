Pokal-Hit ausverkauft

Am 11. August steigt der Pokal-Schlager in Mannheim. © pix

Mannheim.Nichts geht mehr: Wer den Kracher in der ersten DFB-Pokalrunde zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Bundesligist Eintracht Frankfurt (Sonntag, 11. August, 15.30 Uhr) sehen will, muss auf die Fernsehübertragung bei Sky ausweichen. Der SVW meldete am Dienstag, dass das letzte der gut 24 000 Tickets weg und das Carl-Benz-Stadion ausverkauft ist.

Alleine bei der Eintracht waren 16 000 Kartenanfragen eingegangen, im Gästebereich auf der Westtribüne finden aber nur 3500 Fans der Hessen Platz.

Der Fan-Dachverband „Pro Waldhof“ hat indes die neue Preisgestaltung des SV Waldhof kritisiert, wonach „die Tages-Tickets je nach Tabellenstand, Gegner und ggfs. Vorverkaufsphase“ berechnet werden. alex

