Politik sollte handeln

Zehn Prozent aller Erwachsenen in Deutschland gelten als überschuldet. In der Region Rhein-Neckar sind es rund 200 000 Menschen, die mit ihrem Einkommen ihre Ausgaben nicht decken können. Nicht alle Fälle lassen sich mit schlechter Haushaltsführung erklären. Für den Staat sollten die Zahlen ein Grund sein, um aktiv zu werden.

So birgt der angespannte Wohnungsmarkt ein immer größeres Schuldenrisiko. Dauerhaft gelöst werden kann dieses Problem nur mit mehr Wohnraum. Das Bauen von Häusern muss wieder attraktiv sein und darf nicht durch immer mehr Gesetze bürokratisiert und verteuert werden. Wer in die Schuldenfalle geraten ist, braucht professionelle Hilfe. Ein flächendeckendes Netz an Beratungsstellen ist unabdingbar, so dass Betroffene nicht monatelang auf einen Termin warten müssen. Auch eine schulische Aufklärung über die Themen Geld, Zinsen und Schulden wäre sinnvoll. Gerade im Internet locken Kredite mit scheinbar paradiesischen Konditionen – und entpuppen sich dann oft als Armutsfalle.

Um in den nächsten Jahren, wenn sich die bisher gute konjunkturelle Lage erwartungsgemäß eingetrübt hat, nicht noch mehr Überschuldete zu haben, sollte die Politik also dringend handeln.

