Politik will Strafzinsen verbieten

Berlin/Mannheim.Die Bundesregierung lotet ein mögliches Verbot von Strafzinsen für Kleinsparer aus. Das Finanzministerium habe eine Prüfung veranlasst, „ob es der Bundesregierung rechtlich überhaupt möglich ist, Kleinsparer vor solchen Negativzinsen zu schützen“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der Funke Mediengruppe. „Diese Prüfung ist aber kompliziert und wird etwas dauern.“

Scholz reagierte auf einen Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident hatte eine Bundesratsinitiative angekündigt mit dem Ziel, Beträge bis 100 000 Euro grundsätzlich von solchen Strafzinsen auszunehmen. Notwendig sei ein gesetzliches Verbot, die Negativzinsen auf Kleinsparer umzulegen.

Zahlreiche Institute geben die Strafzinsen der EZB bereits seit einiger Zeit an gewerbliche Kunden weiter, dazu gehören auch einige Banken aus der Region. Privatkunden sind hier dagegen noch ausgenommen. Perspektivisch müsse man aber sehen, wie sich die Situation entwickelt, sagte ein Sprecher der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord am Donnerstag. „Hält die negative Zinssituation weiter an oder verschärft sie sich gar, müssen wir unsere aktuelle Vorgehensweise ergebnisoffen überdenken.“ dpa/mk

