Polizei filmt am Bahnhof

Heidelberg.Nach dem Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Heidelberg soll im Sommer die Videoüberwachung installiert werden. Dabei wird nach Aussage eines Sprechers der Stadt zunächst auf herkömmliche Weise gearbeitet: Ein Polizeibeamter verfolgt das Geschehen auf Monitoren und schickt Einsatzkräfte los, wenn er etwas Auffälliges sieht. Später, wenn das schon in Mannheim laufende Pilotprojekt der automatischen Bildanalyse erfolgreich war, soll diese Software auch am Willy-Brandt-Platz in Heidelberg eingesetzt werden.

Der Heidelberger Gemeinderat hat bereits im Februar seine Zustimmung zu der Überwachung gegeben und mehr als 350 000 Euro für die Infrastruktur bereitgestellt. Der Bismarckplatz im Zentrum soll in einem nächsten Schritt mit Kameras ausgestattet werden. miro

