Polizei-Großeinsatz im Freibad

Polizisten stehen am Samstag vor dem Düsseldorfer Rheinbad. © dpa

Düsseldorf.In einem Düsseldorfer Freibad ist es zu einem Streit mit mehreren hundert beteiligten Badegästen gekommen. Nach mehreren Notrufen rückte die Polizei am Samstag mit Dutzenden Beamten an und versuchte zu schlichten. „Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine Gruppe von mehreren hundert Personen, überwiegend junge Männer, fest, die eine Familie umringt hatten und anschrien“, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Der Vater stand schützend vor seiner Familie und war in Wortgefechte und eine kurze Rangelei mit Einzelnen aus der Gruppe verwickelt.“

Unterdessen brach der letzte Tag des Monats den Hitze-Rekord für Juni: Am Sonntag wurden in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) 39,6 Grad gemessen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.07.2019