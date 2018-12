Polizei holt Kinder zur Abschiebung

Mannheim.Die Abschiebung einer albanischen Familie aus Mannheim sorgt in der Johannes-Kepler-Schule in K 5 und im Kinderhaus St. Michael in der Neckarstadt-West für Aufregung. Völlig unvermittelt tauchte die Polizei in den beiden Einrichtungen auf, um einen Elfjährigen und seine sechsjährige Schwester abzuholen. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem kleinen Geschwisterkind wurden sie zu einem Sammelplatz in Karlsruhe gebracht und nur wenige Stunden später nach Albanien ausgeflogen.

Geschockt von der Vorgehensweise der Polizei zeigten sich Kepler-Rektorin Birgitta Hillebrandt und Kinderhaus-Leiter Jörg Ohrnberger. Der Elfjährige habe geweint, als er aus der Klasse geholt worden sei, berichtete Hillebrandt. Und man habe mehrere Tage gebraucht, um die anderen Kinder zu beruhigen. Diese setzten Protestbriefe an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf.

Polizeisprecher Norbert Schätzle vom Präsidium in Mannheim warb um Verständnis. Wegen des engen Zeitfensters, das bis zum Abflug vorgegeben sei, müsse man mitunter in Schulen und Kindergärten gehen. Das sei auch „für unsere Kollegen eine Belastung“. bhr

