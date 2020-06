Polizei kontrolliert Lastwagen an der A 5

Weinheim.Bei einer Lkw-Großkontrolle an der A5 bei Weinheim hat die Verkehrspolizei Mannheim den Schwerverkehr überprüft. Der Fokus lag am Montag auf Alkohol und Drogen: „Die Kontrollen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es bei jenen Fahrern, die ihre Wochenruhezeit auf den Autobahnparkplätzen verbringen müssen, oft zu übermäßigem Alkoholkonsum kommt“, erklärt Einsatzleiter Fabian Speter. Am Montagmorgen sei deshalb so mancher Trucker noch mit Restalkohol im Blut auf der Autobahn unterwegs. Tatsächlich hatte einer der ersten gestoppten Fernfahrer noch messbare Werte im Blut. Da er obendrein Gefahrgut geladen hatte, legen die Beamten den Laster so lange an die Kette/ , bis der Fahrer nüchtern war. sin

