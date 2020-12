Polizei lobt Mannheimer für Einhaltung der Ausgangssperre

Mannheim/Ludwigshafen.Die Polizei hat am Wochenende in Mannheim und in Ludwigshafen mit massiven Kontrollen die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre überwacht. „Mein Resümee könnte nicht besser ausfallen. Ein großes Lob an die Mannheimer Bevölkerung“, sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. In der Nacht auf Sonntag wurden dann mehr Verstöße festgestellt, allerdings fast ausschließlich von Auswärtigen.

Seit Freitagabend gelten in Mannheim und Ludwigshafen nächtliche Ausgangssperren. Zwischen 21 und 5 Uhr darf nur mit triftigem Grund das Haus verlassen werden – etwa um zur Arbeit zu gehen oder wegen eines medizinischen Notfalls. Auch Gassi-Gänge mit dem Hund sind erlaubt.

In der Nacht auf Samstag waren in Mannheim 70 zusätzliche Polizisten im Einsatz. Dabei wurden 631 Fahrzeuge angehalten und 837 Personen kontrolliert, von denen 55 davon gegen die Ausgangsbeschränkung verstießen. Gegen 13 verhängten die Einsatzkräfte Bußgelder wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung.

„Glühwein-Spaziergang“ aufgelöst

Negativer fällt die Polizeibilanz für die zweite Nacht aus. Bei 294 kontrollierten Fahrzeugen und 407 Personen wurden 189 Verstöße festgestellt. Es seien fast nur Personen von außerhalb kontrolliert worden, die die Beschränkung nicht gekannt hätten, teilte die Polizei mit. Gegen fünf uneinsichtige Personen wurden in der Nacht auf Sonntag Bußgeldverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt.

„Die Verkehrsfrequenz hat sich schon am Freitag deutlich reduziert, am Samstag noch stärker. Damit dürfte auch die Zahl von Begegnungen gesunken sein“, teilte der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit. Auch Partys würden nun stärker auffallen. Allein drei seien am Samstagabend festgestellt und beendet worden. Kurz zeigte sich optimistisch, dass die Maßnahme Wirkung zeige.

Auch in Ludwigshafen waren verstärkt Beamte im Einsatz. Zwar gingen viele Ludwigshafener davon aus, dass die Ausgangssperre erst am Samstagabend in Kraft tritt, nach einem kurzen Gespräch mit der Polizei zeigten sie sich jedoch einsichtig. „Es mussten keine Platzverweise erteilt werden“, gab das Polizeipräsidium am Sonntag auf Anfrage bekannt.

Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach kamen am Samstag rund 200 Personen zu einem sogenannten „Glühwein-Spaziergang“ zusammen, der von vier Gaststätten durchgeführt wurde. Laut Polizei standen die Teilnehmer dicht beieinander und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Mit elf Streifenwagen wurde die Veranstaltung aufgelöst.

Auch Heilbronn steuert wegen hoher Corona-Zahlen auf eine Ausgangssperre zu. Obwohl die Regelung noch nicht gilt, war es in der Innenstadt am Wochenende ruhig.

