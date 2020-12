Polizei meldet ruhige Feiertage

Region.Im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind in diesem Jahr über die Weihnachtsfeiertage rund ein Drittel weniger polizeiliche Einsätze registriert worden, als in den Vorjahren, teilt die Polizei mit. Dies dürfte sicherlich zum größten Teil mit dem disziplinierten und solidarischen Verhalten der Menschen angesichts der Corona-Situation zusammenhängen.

Im Zeitraum von Heiligabend bis zum Sonntagmorgen wurden rund 1500 Einsätze notiert. Bei den zahlreichen Personen- und Fahrzeugkontrollen kam es in sechs Fällen zu Widerständen und tätlichen Angriffen. Hierbei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt. Die festgestellten Tatverdächtigen waren zum Teil erheblich alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss.

Im Rhein-Neckar-Kreis melden die Beamten 26 Ruhestörungen, 25 Streitigkeiten und neun Körperverletzungen. Wegen drei randalierenden Personen im Kreis wurde jeweils mindestens eine Streifenwagenbesatzung eingesetzt. Zudem nahm die Polizei fünf Einbrüche auf, wobei die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Spurensicherung übernahm.

Zwei Wildunfälle in Hockenheim

Von 75 Verkehrsunfällen im Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim passierten 29 im Rhein-Neckar-Kreis. In sechs Fällen ermitteln die Beamten wegen Unfallflucht. Bei 14 Wildunfällen, die das Präsidium ausschließlich im Rhein-Neckar-Kreis aufnahm, wurde zum Glück niemand verletzt, an den Autos entstand allerdings zum Teil erheblicher Sachschaden. Das Revier in Hockenheim notierte zwei Wildunfälle. Achtmal war im Kreis Alkohol am Steuer Grund für polizeiliche Folgemaßnahmen.

Am Abend des 25. Dezember hielt eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte bei einer Fahndung auf der A 656 zwischen Heidelberg und Mannheim ein Auto an und nahm den 20-jährigen Fahrer fest. Der junge Mann steht im dringenden Verdacht, kurz nach 19 Uhr, einem 16-Jährigen in der Unteren Neckarstraße zwei hochwertige Armbanduhren entwendet zu haben. Der Jugendliche hatte eine der Uhren über ein Verkaufsportal angeboten und sich mit dem 20-Jährigen zur Verkaufsabwicklung getroffen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Fahrzeug des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Feiertage stellten die Beamten bei Kontrollen, bei deutlich reduzierten Verkehrsaufkommen, auch nur wenige Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest. Die ursprünglichen Lockdown-Regelungen, die nun nach Weihnachten wieder greifen, werden weiter mit einem erhöhten Personalansatz kontrolliert. Dabei rückt neben den bekannten Einschränkungen auch das Feuerwerksverkaufsverbot in den Fokus der Kontrollen. pol/caz

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.12.2020