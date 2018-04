Polizei nimmt Raser ins Visier

Anzeige

Bergstraße/Darmstadt.Ganz besonderes Augenmerk der Polizei galt gestern den Rasern. Anlass war der europäische Speedmarathon von 6 bis 22 Uhr, an dem sich unter anderem auch die Beamten in Hessen beteiligten. Zur „Halbzeit“ zog die Polizei in Südhessen gestern Nachmittag ein gemischtes Fazit: An vielen Stellen zeigte sich das Gros der Verkehrsteilnehmer offensichtlich gut informiert und hielt sich weitestgehend an die Geschwindigkeiten. An anderen Stellen war die Zahl der Raser genauso hoch wie an Tagen ohne vorherige Ankündigung der Geschwindigkeitskontrollen. Trauriger Rekordhalter war ein Autofahrer im Kreis Bergstraße. seg/BILD: dpa