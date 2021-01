Polizei sperrt Straßen und leitet um

Die Polizei war am Wochenende auch am Kohlhof präsent. Matthias Schmeing (mats)

Rhein-Neckar.Schnee und blauer Himmel haben am Wochenende für ein erhöhtes Besucher- und Verkehrsaufkommen in den höheren Lagen rund um Heidelberg, des Rhein-Neckar-Kreises und des Landkreises Südliche Weinstraße geführt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim mitteilte, führte die Polizei ein mit der Stadt Heidelberg abgestimmtes Verkehrskonzept in den Naherholungsgebieten durch. Da die Parkplätze im Bereich des Königstuhls am Samstag bereits gegen 10 Uhr belegt waren, wurde ein Einbahnstraßensystem eingeführt. Am Samstag und Sonntag blieb in Heidelberg-Nord die Zufahrt zum Weißen Stein gesperrt. Bis auf einzelne Verstöße sei die Verkehrssituation am Sonntag rund um Heidelberg in Ordnung gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Auch die Kalmit im Pfälzer Wald war am Wochenende ein beliebtes Ausflugsziel. Um dem großen Verkehrsandrang gerecht zu werden, seien Straßen gesperrt worden, teilte die Polizeiinspektion Edenkoben mit. tbö

