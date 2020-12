Polizei sucht mit Hubschrauber nach Flüchtigem in Bensheim

Bensheim.Auf der Suche nach einem entflohenen Straftäter kreiste gestern stundenlang ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über Bensheim und Auerbach. Der flüchtige Tatverdächtige, gegen den ein Haftbefehl vorliegt, sollte von der Polizei am Morgen dem Haftrichter im Amtsgericht vorgeführt werden. Stattdessen flüchtete der 22-Jährige aus Bensheim unmittelbar nach dem Aussteigen aus dem Einsatzfahrzeug. Um die Mittagszeit soll der Mann in Auerbach gesehen worden sein. Bei seiner Flucht trug er Handschellen, auf das Anlegen von Fußfesseln hatte die Polizei verzichtet. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag einen Einbruch in einen Handyladen begangen zu haben.

Der Gesuchte ist circa 1,72 Meter groß, hat blonde kurze Haare und eine schlanke Statur. Bei seiner Flucht war er mit einem weißen Jogging-Anzug und weißen Turnschuhen der Marke „Nike“ unterwegs. gs/BILDer: Schaider/Roth

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.12.2020