Polizei tötet Attentäter von Straßburg

Straßburg.Zwei Tage nach dem Straßburger Terroranschlag mit drei Toten hat die Polizei den mutmaßlichen Attentäter Chérif Chekatt getötet. Der Bürgermeister von Straßburg, Roland Ries, bestätigte gestern am späten Abend in der elsässischen Metropole den Tod „dieses Terroristen“. Gegen 21.00 Uhr hätten drei Polizisten den mutmaßlichen Attentäter im Stadtteil Neudorf auf der Straße ausgemacht, teilte der französische Innenminister Christophe Castaner mit. Als sie den Verdächtigen hätten verhaften wollen, habe dieser das Feuer eröffnet. Die Polizei habe den Angriff erwidert und den Täter getötet.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Der Angreifer sei ein Soldat des Islamischen Staates gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amak. In der Amak-Meldung heißt es, der Angreifer sei Aufrufen gefolgt, Bürger der Staaten der Koalition anzugreifen. Damit ist die internationale Anti-IS-Koalition gemeint, die in Syrien und im Irak im Einsatz ist. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht überprüfen – sie wurde aber über die üblichen Kanäle des IS verbreitet.

Innenminister gibt sich stolz

Laut Regionalzeitung „Les Dernières Nouvelles d’Alsace“ war der 29 Jahre alte Tatverdächtige mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet gewesen. Castaner machte dazu keine Angaben. „Meine Damen und Herren, ich bin stolz“, sagte der Ressortchef am späten Abend. Nach Angaben des Senders BFMTV hatte Chekatt gestern eine Frau angesprochen. Diese habe bemerkt, dass der Mann verletzt gewesen sei. Sie habe darauf die Polizei alarmiert.

Der Attentäter hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der weihnachtlich geschmückten Straßburger Innenstadt eröffnet. Zeugen haben ihn nach Angaben des Chefermittlers Rémy Heitz „Allahu Akbar“ („Gott ist groß“ auf Arabisch) rufen hören. Heute soll der traditionelle Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt wieder für Besucher geöffnet werden, wie Castaner ankündigte. dpa

