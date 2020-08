Polizei und Stadt gehen gegen Maskenverweigerer vor

Berlin/Mannheim.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Donnerstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert soll es diesmal kein persönliches Treffen geben, sondern wieder eine Videokonferenz. Es dürfte um einheitlichere Corona-Regeln gehen. In den Ländern sind die Vorgaben für Veranstaltungen, Feiern und Bußgelder bei Maskenverstößen im Moment ganz unterschiedlich. In Mannheim müssen Fahrgäste, die sich weigern, in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen eine Maske zu tragen, mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen – dies kündigten Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht und Polizeipräsident Andreas Stenger am Freitag an. Städtischer Ordnungsdienst, Sicherheitspersonal der RNV-Verkehrsbetriebe sowie die Polizei wollen die Maskenpflicht in gemeinsamen Schwerpunktkontrollen „konsequent durchsetzen“.

„Rückgang der Akzeptanz“

Auch wenn sich die weit überwiegende Mehrheit der Fahrgäste an die seit 27. April bestehende Maskenpflicht halte, sei doch ein „Rückgang der Akzeptanz“ festzustellen. Um das Corona-Virus einzudämmen und einer zweiten Infektionswelle vorzubeugen, habe sich die Maskenpflicht indessen als wirksames Mittel erwiesen. „Mit unseren Schwerpunktkontrollen wollen wir diejenigen schützen, die Bus und Bahn nutzen und sich dabei an die Corona-Regeln halten“, sagte Specht.

Polizeichef Stenger kündigte an, dass seine Beamten bei den Kontrollen „vernünftig“ vorgehen werden, man wolle gemeinsam mit den Bürgern dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten. Geplant seien „gezielte und personalintensive“ Kontrollen in den kommenden Monaten. Laut Verordnung der Landesregierung könnte bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Nahverkehr ein Bußgeld bis zu 250 Euro angeordnet werden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag deutschlandweit 1427 neue Ansteckungen. Am Vortag lag die Zahl mit 1707 so hoch wie seit Ende April nicht mehr. Seibert sprach von einer beunruhigenden Entwicklung. Er rief zur Einhaltung der Corona-Regeln auf.

Die immens gestiegene Zahl an Tests führt inzwischen zu Kapazitätsproblemen. In der Woche vom 10. bis 16. August hätten die teilnehmenden Labore einen Stau von 17 142 abzuarbeitenden Proben angegeben, heißt es in einem aktuellen Bericht des RKI. Die Probleme könnten zu Verzögerungen bei der Abklärung möglicher Infektionen führen. In Mannheim sind laut Gesundheitsamt genügend Testmöglichkeiten vorhanden. Am Uniklinikum habe man die Testkapazität durch zusätzliche Maschinen und Personal seit Beginn der Corona-Testungen „deutlich gesteigert“, sagt ein Kliniksprecher. (mit dpa)

