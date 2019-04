Polizeichef hört auf

Geht in den Ruhestand: Thomas Köber, Polizeipräsident. © Tröster

Mannheim.Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Thomas Köber in Leitungsfunktionen bei der Polizei. Heute geht der Mannheimer Polizeipräsident in den Ruhestand. Sein letzter Arbeitstag ist gleichzeitig sein 63. Geburtstag. Zum Abschied spricht Köber im Interview über den harten Alltag der Einsatzkräfte, den Wunsch nach Verstärkung und über seinen Nachfolger Andreas Stenger. Stenger wohnt in Heddesheim und ist Vizepräsident des baden-württembergischen Landeskriminalamtes.

Um herauszufinden, wie Bürger und Politiker die Arbeit des langjährigen Polizeipräsidenten bewerten, hat sich der „MM“ im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums umgehört. Das umfasst nicht nur die Stadt Mannheim, sondern auch die Stadt Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis.

